Serie A, 54 calciatori utilizzati in 3 anni! Napoli al settimo posto

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Questo parametro consente di valutare la continuità tecnica e la capacità delle squadre di mantenere una struttura stabile nel tempo.

Il CIES, Osservatorio sul calcio mondiale, ha diffuso dati interessanti sulla gestione delle rose nei principali club europei, analizzando in particolare il numero di giocatori utilizzati nei cinque maggiori campionati negli ultimi tre anni. Questo parametro consente di valutare la continuità tecnica e la capacità delle squadre di mantenere una struttura stabile nel tempo.

Il dato del Napoli nel confronto con le big

Dall’analisi emerge che il Napoli ha impiegato 54 calciatori diversi in Serie A nelle ultime tre stagioni. Un dato che colloca il club azzurro al settimo posto tra le squadre italiane, evidenziando una gestione abbastanza equilibrata della rosa. Davanti agli azzurri figurano solo sei squadre, tra cui anche Inter e Juventus, le uniche big ad aver fatto registrare numeri migliori sotto questo aspetto.