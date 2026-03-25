Milan, Leao all'estero per curarsi dall'infiammazione: l'indizio sui suoi social
Rafael Leao sfrutterà la sosta per le nazionali per recuperare dalla condizione fisica non ottimale che lo accompagna ormai da dicembre. L’attaccante del Milan ha infatti rinunciato alla convocazione con il Portogallo per concentrarsi esclusivamente sul recupero dall’infiammazione che ne ha limitato il rendimento nelle ultime settimane.
Viaggio per le cure e ritorno nel mirino
Nelle scorse ore Rafael Leao ha condiviso in una 'storia' sul proprio profilo Instagram un’immagine che lascia intendere un viaggio all’estero, non per motivi personali ma legato alle cure necessarie per tornare al meglio della forma. Nei prossimi giorni si capirà se potrà essere nuovamente a disposizione del Milan in vista della sfida contro il Napoli nel giorno di Pasquetta, appuntamento molto atteso per entrambe le squadre.
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