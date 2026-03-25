Milan, Loftus-Cheek torna in gruppo. Ma due titolari restano ai box
Giornata di ripresa degli allenamenti per il Milan a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, con alcune novità importanti per i rossoneri Tra queste spicca il ritorno in gruppo di Ruben Loftus-Cheek, che ha ripreso ad allenarsi dopo l’intervento chirurgico alla mascella subito in seguito allo scontro con Edoardo Corvi nella gara contro il Parma dello scorso 22 febbraio.
Verso il rientro, ma restano alcune assenze
Ruben Loftus-Cheek ha lavorato per la prima volta con il gruppo, seppur ridotto per l’assenza dei giocatori impegnati con le nazionali, e punta ora alla convocazione per la sfida contro il Napoli nel giorno di Pasquetta. Restano invece ai box Rafael Leao e Matteo Gabbia, che stanno proseguendo con cure e terapie per recuperare dai rispettivi infortuni.
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