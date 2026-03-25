Juventus, ore calde per il rinnovo di Spalletti: i dettagli
Sono ore decisive in casa Juventus, con l’attenzione concentrata sui rinnovi di contratto più importanti. Tra questi spicca quello dell’allenatore Luciano Spalletti, figura su cui la dirigenza non sembra avere dubbi nonostante qualche risultato altalenante nelle ultime settimane. Alla Continassa si continua infatti a lavorare per garantire continuità al progetto tecnico.
Incontro decisivo per il futuro di Spalletti
Secondo quanto riportato da TuttoJuve, la giornata di domani potrebbe essere già determinante: è previsto un incontro tra Luciano Spalletti e la dirigenza per definire i dettagli dell’accordo. Sul tavolo ci sarebbe una proposta di rinnovo annuale all'ex allenatore del Napoli da circa 6 milioni di euro netti più bonus, con un eventuale prolungamento automatico legato al raggiungimento di specifici obiettivi nella prossima stagione.
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