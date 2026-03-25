Bastoni lascia la Serie A? Il Barcellona ci prova: l'Inter fissa prezzo (altissimo)

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Alessandro Bastoni è il vero obiettivo per la difesa del Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, Deco e Flick hanno deciso di puntare sul classe '99 dell'Inter, reputato un leader in grado di migliorare il reparto arretrato dei blaugrana. A novembre il direttore sportivo è stato a Milano per una riunione che ha approfondito la trattativa per un suo eventuale trasferimento.

II feeling tra le parti c'è e di conseguenza l'operazione non è così impossibile come invece si poteva pensare fino a qualche mese fa. Tra costo del cartellino e quello dell'ingaggio, l'esborso economico del Barcellona potrebbe essere di circa 80 milioni di euro. Con l'uscita agli ottavi di Champions, sostiene il quotidiano spagnolo, Marotta sa che deve incassare dalle cessioni dei giocatori e il 26enne è uno degli indiziati.

La richiesta dell'Inter è di 60 milioni di euro, con altre società di Premier League pronte a inserirsi. L'intenzione dei catalani è quella di inserire una contropartita tecnica, ma i club non concordano sul giocatore in questione. I nerazzurri vorrebbero Gerard Martin, gli spagnoli preferirebbero qualcun altro e di conseguenza ci proveranno con profili differenti. La volontà è di chiudere prima del Mondiale.