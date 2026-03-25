Inter, Lautaro lavora in palestra: cresce l'ottimismo per il rientro in gruppo
Lautaro Martínez, capitano dell'Inter, è sempre più vicino al rientro in campo dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro il Bodø/Glimt. L’attaccante nerazzurro è fermo dallo scorso 18 febbraio per un risentimento al soleo della gamba sinistra, che lo ha costretto a saltare diversi impegni tra coppe e campionato.
Segnali positivi verso il rientro
In queste settimane Lautaro Martínez ha continuato il percorso di recupero ad Appiano Gentile, lavorando in palestra e condividendo anche un messaggio incoraggiante sui social: “Manca sempre meno”. La sua assenza ha pesato sulle ultime gare di Serie A, in cui l’Inter ha raccolto risultati altalenanti. Non c’è ancora una data certa per il rientro, ma cresce l’ottimismo in vista della sfida contro la Roma, in programma dopo la sosta per le Nazionali. A riportarlo è Tuttomercatoweb.
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