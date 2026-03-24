Milan buone notizie per Allegri verso il Napoli: ottimismo sul recupero di Leao

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Filtra ottimismo sulle condizioni dell’attaccante portoghese, che non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale

Dopo la sosta, il Milan è atteso dal big match in casa del Napoli: più che uno scontro diretto, si tratta di un vero e proprio spareggio che stabilirà chi potrà continuare a contendere lo scudetto all’Inter e chi, invece, dovrà probabilmente ridimensionare le proprie ambizioni. In questo contesto, le due settimane senza partite rappresentano un passaggio cruciale per i rossoneri, soprattutto per recuperare Rafael Leao, assente nell’ultima gara contro il Torino a causa di un fastidio all’adduttore.

Il recupero di Leao: c'è ottimismo sulla sua presenza a Napoli

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, filtra ottimismo sulle condizioni dell’attaccante portoghese, che non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale per le amichevoli oltreoceano contro Messico e Stati Uniti. Questa assenza, tuttavia, potrebbe rivelarsi un vantaggio per il Milan: il numero 10 resterà infatti a Milanello, dove potrà lavorare con calma per recuperare al meglio e farsi trovare pronto per la delicata sfida contro il Napoli.