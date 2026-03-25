Alla fine Vlahovic resta alla Juventus. Anche per mancanza di alternative

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La Juventus e Dusan Vlahovic: una storia che non è ancora arrivata al capolinea. Dopo i tanti problemi legati al rinnovo degli scorsi mesi, nelle ultime settimane, e non è un mistero, le parti si sono avvicinate sensibilmente e la sensazione è che alla fine si possa arrivare a un accordo che consentirebbe al serbo di proseguire la sua avventura a Torino anche dopo il 30 giugno 2026. La cosa certa è una sola: nel caso in cui si dovesse arrivare al prolungamento è chiaro che le cifre dello stipendio dell'attaccante non sarebbero quelle dell'attuale contratto. Vlahovic, come noto, percepisce 12 milioni di euro in questa sua ultima stagione del primo accordo siglato nel gennaio 2022, frutto di una trattativa che in quel momento favorì a non poco il centravanti. Adesso le cose sono cambiate, in tutto e per tutto, ed è impensabile che si possa proseguire su quella strada molto dispendiosa per le casse della Juve.

Nuovi contatti

Dopo l'apertura di Vlahovic al prolungamento, nelle prossime settimane le parti si incontreranno ancora per provare a raggiungere la quadra sul nuovo contratto e le sensazioni, a oggi, sono molto positive, anche perché il serbo resta ancora il miglior attaccante, per numeri, nell'attuale rosa di Luciano Spalletti. Sabato scorso l'allenatore bianconero ha bocciato definitivamente, con le scelte fatte, sia Jonathan David che Lois Openda, che finiranno sul mercato, e allora ecco che il ruolo di Vlahovic è tornato a essere centrale, dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per circa quattro mesi in questa stagione.

Mancano anche le alternative

Un'apertura, da parte dello stesso Vlahovic, che è stata sì dettata dalla voglia di tornare protagonista con la maglia della Juventus, ma anche per la vera mancanza di alternative, visto che nelle ultime settimane nessuno si è fatto davvero avanti per proporgli un contratto. Il Milan era sullo sfondo, niente di più, e dall'estero non sono arrivate proposte. Per tutti questi motivi il matrimonio dovrebbe andare avanti, ma solo la firma metterà davvero la parola fine a questa lunghissima telenovela.