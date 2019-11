Cucchi: "ADL ha tutte le ragioni per multare gli azzurri. Il problema è cosa rimarrà del Napoli"

Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato con un post su Twitter le ultime vicende in casa Napoli: "Sinceramente è difficile dare torto a DeLaurentiis. Formalmente ha tutte le ragioni per multare i calciatori. Il problema è cosa rimarrà del Napoli e dei suoi obiettivi sportivi se la situazione non sarà sanata e si tornerà a remare tutti in una direzione".

