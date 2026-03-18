Saviano rilancia: “Inter da retrocedere per rapporti Ndrangheta! Il Napoli allontanò tutti…”

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"Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima, sia chiaro".

Lo scrittore napoletano, Roberto Saviano, in una diretta sui suoi canali social ha parlato dell'Inter e della sua dirigenza: "Invito sempre i tifosi interisti a leggere l'inchiesta "Doppia Curva". In quella inchiesta l'Inter è assolta per una furbata molto ambigua, per essersi dichiarata immediatamente parte lesa dopo aver risolto, pagando, le problematiche sportive. Quello è solo l'inizio, perché di fatto è come se l'Inter avesse dichiarato: 'Siamo stati costretti a subire dalla Ndrangheta la gestione dei parcheggi, delle curve e del franchising', è come dire: 'Siamo stati intimoriti'.

E' una visione assolutamente superficiale! L'Inter meriterebbe di essere retrocessa per come ha gestito il rapporto con la Ndrangheta e con i propri tifosi. Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima, sia chiaro. Il Napoli ai tempi di Genny 'La Carogna', una squadra in balia completa delle organizzazioni criminali. Poi c'è stata una strategia, ma gli Ultrà restano comunque un mondo infiltrato. Una strategia di allontanamento dalle organizzaioni, che l'Inter non ha fatto col l'arrivo di Bellocco a Milano, anzi. Berretta conserva i segreti, che però lentamente stanno uscendo. Siamo solo al primo atto. Basta parlare di questi rapporti orrendi, il calcio è marcio".