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"Papà, il nostro primo capitano": bellissimo post della SSC Napoli
"Papà, il nostro primo capitano" ha scritto il Napoli sui social per la festa del papà con un bellissimo post cartonato con un papà che indossa la 19 di Hojlund che porta la figlia con la 26 di Vergara al Maradona. Due numeri non casuali che formano il 1926 che è l'anno di nascita del club. Grande attesa anche per il centenario.
Papà, il nostro primo capitano 💕— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 19, 2026
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/K47FP6IRBJ
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