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Noa Lang, operazione al pollice conclusa: la sua foto sui social
Noa Lang è stato operato questa mattina a Liverpool dopo l'incidente al pollice di ieri. L'intervento è andato bene e si è concluso, la conferma arriva dai social con la foto e il post dello stesso attaccante di proprietà del Napoli ora in prestito al Galatasaray.
Il club turco ieri aveva comunicato sui social. "Durante il secondo tempo, il nostro calciatore Noa Lang ha subito un infortunio che ha provocato un profondo taglio al pollice destro. Dopo la partita, è previsto che a Liverpool, nelle prossime ore, venga sottoposto a un intervento chirurgico con la partecipazione del nostro staff medico".
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