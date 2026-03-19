Lutto in casa Como, addio all'azionista Hartono: il post della SSC Napoli
È morto a 86 anni a Singapore Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del Como 1907 e tra gli imprenditori più influenti dell’Indonesia. Inserito di recente da Forbes tra i 150 uomini più ricchi al mondo con un patrimonio di circa 18 miliardi di dollari, era azionista di riferimento del club insieme al fratello Robert Budi Hartono, con cui dal 2019 ha contribuito alla crescita della società.
Il Napoli ha scritto un post sui social: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alla famiglia del Como in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono"
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