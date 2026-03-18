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Totti celebra Maradona davanti al suo murale: “Il più forte di tutti”
Totti celebra Maradona: “Il più forte di tutti”. Un omaggio diretto, semplice, ma carico di significato. Francesco Totti ha condiviso nelle ultime ore una storia Instagram che ha immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi azzurro. Lo sfondo è uno dei luoghi più iconici di Napoli: il celebre murales dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli.
Un’immagine che non ha bisogno di presentazioni, diventata negli anni simbolo di culto, appartenenza e memoria collettiva. Proprio davanti a quel murales, Totti ha scritto poche parole, ma significative: “Il più forte di tutti
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