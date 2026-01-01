Foto
Dallo Scudetto col Napoli alla gioia in famiglia, il dump 2025 di Meret: "Indimenticabile"
Come tanti in questo periodo, anche Alex Meret ha pubblicato il suo dump del 2025, ossia una raccolta di foto e immagini eloquenti dell'anno solare che si è appena chiuso. Dagli scatti in famiglia, con la gioia di un nuovo bambino in arrivo, allo Scudetto col Napoli.
E ancora: la Nazionale, la Supercoppa (vinta ma non da protagonista a causa di un infortunio) e non solo. "Grazie 2025! È stato un anno indimenticabile", scrive Meret a corredo del post che riportiamo di seguito.
