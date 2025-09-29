De Bruyne esalta Modric sui social: "A tutti piace il bel calcio, che bello vederti"

vedi letture

"A tutti piace il bel calcio. E' bello vederti Modric": lo ha scritto sui social il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne che posta diverse foto dalla notte di San Siro accanto al centrocampista del Milan.

I due sono stati i grandi colpi estivi di Napoli e Milan a parametro zero. Due giocatori che nonostante la carta d'identità, 34 Kdb e 40 il croato ex Real, hanno ancora tanto da dare come dimostra la partita di ieri e non solo. Ecco il suo post: