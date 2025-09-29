Foto Lutto per Lukaku, morto il papà Roger: "La vita non sarà più la stessa"

Lutto per Romelu Lukaku. Nelle scorse ore è deceduto Roger, padre del giocatore del Napoli e del fratello Jordan. Il centravanti azzurro ha pubblicato un post sui social con la foto dei due quando Big Rom era piccolo: "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare.

Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie per tutto". Ecco il suo post: