De Luca attacca: "Oggi è decisiva solo per gli arbitri! Da Acerbi a Mkhitaryan e Inzaghi in campo..."

vedi letture

Sono stati giorni di polemiche quelli che hanno accompagnato Napoli-Inter, di scena quest'oggi al Maradona. Ne ha scritto il giornalista Diego De Luca sui suoi canali social, riepilogando tutti i casi che hanno vissuto negli ultimi tempi i giocatori nerazzurri di Inzaghi: "Oggi non è decisiva per il Napoli. Lo è per la classe arbitrale: dopo averla perduta su bestemmie (sempre sia Lautaro), gialli (Mkhitaryan), allenatori in campo (Inzaghi), razzismo (Acerbi) ecc., stasera vedremo quante briciole di credibilità le sono rimaste", ha scritto il giornalista su X.