Alvino: “Arbitri sgraditi all’Inter? Fate luce pure su quest’anno, ecco altri casi!”

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“Arbitri sgraditi all’Inter? Ecco i casi Mariani e Fabbri”. Così scrive su Instagram Carlo Alvino, che propone su Instagram una interessante analisi sulla questione arbitrale: “Per mesi abbiamo segnalato un dato preciso: quando un arbitro ha commesso un errore, o un presunto errore, e pertanto sgradito all’Inter, è uscito dal circuito delle designazioni nerazzurre per un periodo lunghissimo.

Alla luce di quanto sta accadendo, allora, è opportuno rimettere in fila i fatti. Due nomi. Due episodi. Due lunghissimi stop dalle gare dei nerazzurri.

Partiamo da Michael Fabbri. Il fischietto emiliano, dopo Inter-Roma del 27 aprile 2025, gara in cui si registrò il contatto in area tra Ndicka e Bisseck, è tornato a dirigere l’Inter solo il 28 febbraio 2026, in Inter-Genoa: 307 giorni dopo, oltre 10 mesi, circa 30 giornate di campionato. Tutto questo dopo il polverone mediatico sollevato dall’ambiente nerazzurro.

Altro caso: Maurizio Mariani. Dopo Napoli-Inter del 25 ottobre 2025, gara dell’episodio tra Di Lorenzo e Mkhitaryan, è tornato con i nerazzurri solo in Torino-Inter del 26 aprile 2026: 183 giorni dopo, praticamente 6 mesi. Vi ricordate le parole del sig. Marotta dopo quella partita?

Questo è il dato. Non l’opinione. E mentre accadeva tutto questo, arbitri che avevano sbagliato contro altre squadre venivano tranquillamente riproposti, senza lunghi stop e senza particolari cautele.

Oggi, alla luce dell’indagine che coinvolge il designatore Rocchi per concorso in frode sportiva, con contestazioni che parlano anche di designazioni finalizzate a garantire “arbitri graditi” all’Inter, questi dati assumono un peso completamente diverso.

Perché se dopo un errore contro una squadra sparisci per mesi, mentre dopo errori contro altre squadre continui a essere designato, allora non siamo più davanti a semplici rotazioni tecniche. Siamo davanti a un dato allarmante. Un dato che merita di essere analizzato anche nelle sedi competenti. La domanda, allora, è inevitabile: perché verso l’Inter è stata adottata questa forma di protezione? C’é stata qualche ingerenza esterna sulle designazioni di Fabbri e Mariani? La procura accenda i riflettori anche su questa stagione!”