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"Proteggere la propria tranquillità non è egoistico", Lukaku continua il suo recupero in Belgio

"Proteggere la propria tranquillità non è egoistico", Lukaku continua il suo recupero in Belgio
Oggi alle 19:15Dai social
di Antonio Noto
Big Rom ha postato sul proprio account Instagram due 'storie'.

Romelu Lukaku, dopo una rapidissima apparizione a Castel Volturno, continua la riabilitazione in Belgio. L’attaccante del Napoli continua ad allenarsi da solo per ritrovare la migliore condizione fisica che l'obiettivo primario di tornare arruolabile per il commissario tecnico della nazionale belga, Rudi Garcia, e riuscire ad essere convocato per i prossimi Mondiali di giugno-luglio.

Lukaku parla attraverso i social

Big Rom ha postato sul proprio account Instagram due 'storie'. In una scrive: "Proteggere la propria tranquillità non è egoistico. E' necessario". La seconda, invece, è un video che lo ritrae durante un esercizio fisico insieme ad un preparatore atletico. 