De Luca: "Decisione gravissima l'annullamento improvviso di Salernitana-Frosinone"

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha commentato attraverso i propri social la decisione della Lega d Serie B di annullare i play-out dopo il rischio penalizzazione che corre il Brescia. Se il club lombardo verrà penalizzato di 4 punti, cambierà l'evversario deli play-out della Salernitana, non più il Frosinone ma la Sampdoria. Ci saranno da attendere i vari gradi di giudizio della vicenda, con conseguenti azioni legali da parte del Brescia, ma la sensazione è che comunque Lega B e FIGC si prendano la responsabilità e il rischio di far disputare il playout tra Sampdoria e Salernitana.

Commenta così attraverso la propria pagina Facebook il presidente della Regione Campania: "È gravissima la decisione improvvisa di annullare 24 ore prima la gara di spareggio di serie B tra Salernitana e Frosinone. In attesa di conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda, non si può non sottolineare che chi ha deciso si assume una responsabilità gravissima sul piano sportivo, dell’ordine pubblico e delle tensioni conseguenti".