Del Genio: "ADL perfetto, ora non è 'presidè caccia e sord', ma mister caccia e sord!"

Questo il commento sui social del giornalista Paolo Del Genio dopo la nota ufficiale firmata da Aurelio De Laurentiis in merito alla penale di Spalletti.

"Poco da dire, il comunicato di De Laurentiis sulla vicenda Spalletti-Figc, è perfetto. Oltre la questione di principio ed il rispetto dei contratti, mi pare fondamentale il passaggio economico. Se il mister desidera allenare la nazionale non vedo come 3 milioni su più di 9 in tre anni possano costituire un impedimento. Stavolta non è preside' caccia e ' sord, ma mister caccia e ' sord", questo il commento sui social del giornalista di Kiss Kiss e Telecapri Paolo Del Genio dopo la nota ufficiale firmata da Aurelio De Laurentiis in merito alla penale di Luciano Spalletti.