Del Genio amaro: “Allegri ha superato la concorrenza di Capello e Trap! Tutti col palmares…”

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Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La trattativa è in fase avanzata, con il tecnico livornese pronto a firmare un biennale

Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La trattativa è in fase avanzata, con il tecnico livornese pronto a firmare un contratto biennale. Allegri ha superato la concorrenza di Vincenzo Italiano, diventando di fatto il prescelto per la panchina azzurra.

La reazione di Paolo Del Genio

Sulla decisione del club è intervenuto anche il giornalista Paolo Del Genio, che attraverso i propri canali social ha commentato così l’orientamento della società: “Dopo lunghissime riflessioni Allegri è stato scelto per allenare il Napoli. Nelle ultime ore ha superato gli altri candidati alla panchina azzurra, Trapattoni e Capello. Tutti tecnici vincenti con un palmarès straordinario. Unica cosa che conta è vincere o no?”.