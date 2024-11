Del Genio attacca: "Molti contro il Napoli, poi li ritroviamo nelle tv campane per soldi..."

Paolo Del Genio ha scritto un post sui social dopo Napoli-Roma e le relative polemiche sull'arbitraggio di Massa ed in particolare un secondo giallo a Lukaku tutt'altro che evidente: "Molti giornalisti ed opinionisti di varia natura sono pronti a strumentalizzare il nulla per andarci contro. Il problema è che sono anche vigliacchi e lo fanno in contesti dove non possiamo difendere la verità, non il Napoli, con una ricostruzione oggettiva dei fatti. Poi, beffa finale, molti li ritroviamo durante la settimana nelle trasmissioni TV e nelle radio campane, pronti a prendere soldi e, dopo averci attaccato sui social e sulle TV nazionali, prontissimi a dirci che siamo i favoriti per lo scudetto.

E che schifezza. Ovviamente Colpa Nostra".