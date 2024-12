Del Genio: "Immaginiamo due soluzioni per sostituire Buongiorno"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social commentando l'infortunio di Buongiorno e le scelte di Conte per la sua sostituzione.

"In attesa del mercato di gennaio, che per il difensore centrale deve necessariamente essere di inizio gennaio, proviamo ad immaginare le soluzioni per sostituire Buongiorno.

1) difensore centrale per difensore centrale e quindi Rafa Marin o Juan Jesus. Più lo spagnolo che resta rispetto al brasiliano che dovrebbe partire nella prossima sessione di mercato invernale.

2) Olivera centrale, ci gioca da tempo nell'Uruguay, con Spinazzola,o Mazzocchi se recupera, a sinistra. Non credo che Conte tolga Di Lorenzo dalla catena di destra ed escluderei il passaggio a tre dietro visto che siamo un una fase di crescita degli automatismi con lo schieramento attuale".