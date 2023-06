Del Genio replica a Pedullà: “Il Re dei bloccatori, se si arrabbia così tanto forse ci ho preso”

Botta e risposta a distanza tra Paolo Del Genio e Alfredo Pedullà. Il giornalista di Telecapri ha criticato, senza nominarlo, l'esperto di mercato

Botta e risposta a distanza tra Paolo Del Genio e Alfredo Pedullà. Il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Telecapri con un tweet (qui) si era espresso in merito alle dichiarazioni sul "giocattolo rotto" da parte di ADL ed il mancato via libero di Giuntoli alla Juve.

Dopo una risposta di Pedullà sul suo sito, con riferimento a Del Genio, il giornalista campano ha scritto sui social: "Pedullà scrive un articolo che parla di me. Sono commosso. Intanto il mio riferimento è chiaro, adesso aggiungo nome. Il nome è il suo. Quello del re dei bloccatori social. Chissà perché deve bloccare tanto, io non blocco mai. Chissà perché mi segue , lo vedo informato su lavagnette ed altro che propongo, io non lo seguo mai. Chissà perché quando eravamo in trasmissione insieme diceva sempre sono d'accordo con Paolo. Chissà perché si è risentito tanto se io sono uno che non dice mai nulla di interessante. Forse perché nei commenti la sfida finisce con un passivo pesante per lui: novanta se non cento per cento dei commenti a mio favore, ma lui risolve il problema bloccando. Per l'italiano mi scuserai con Dante Alighieri, meno, molto meno, con lui. Domanda finale: ti sei arrabbiato tanto, mi viene da pensare che ci ho azzeccato in quel post".