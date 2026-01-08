Disastro Marini al VAR, il 'dossier' di Alvino: “Una storia infinita di errori con il Napoli”

vedi letture

Non si placano le polemiche dopo Napoli-Hellas Verona, soprattutto per l’operato dell’arbitro Marchetti e del VAR Marini. Le decisioni prese durante la gara continuano a far discutere e ad alimentare il malcontento dell’ambiente azzurro. A rincarare la dose è stato il giornalista Carlo Alvino, che sui suoi canali social ha pubblicato un vero e proprio dossier dedicato a Marini: “Marini al Var - Napoli. Una storia infinita di … errori! 3 dicembre 2023 Napoli-Inter vantaggio interista di Calhanoglu viziato da un netto fallo di Lautaro su Lobotka, Var Marini silente. 10 novembre 2024, Inter-Napoli 1-1 al 72’ rigore dubbio concesso dall’arbitro per un contatto tra Dumfries ed Anguissa senza che Marini al Var intervenisse.

Primo marzo 2025 Napoli-Inter, ancora Marini protagonista in negativo al Var, che si perde due “mani” in area nerazzurra con Dumfries e Mkhitaryan. 18 maggio scorso, Parma-Napoli, Marini al Var fa revocare il rigore concesso da Doveri per un fallo su Neres andando a scovare immagini poco chiare di un fallo inesistente di Simeone. Ultimi errori (per il momento) il rigore inventato contro gli azzurri ieri sera in Napoli Verona, inducendo all’errore Marchetti, ignorando il fallo di Valentini su Buongiorno ed il conseguente tocco di mani, per altro involontario ed ininfluente. Per non parlare poi del gol annullato ad Hojlund che da qualsiasi immagine mostrata non si ha mai certezza del tocco di mano!”.