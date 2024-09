Divieto trasferta senza ufficialità a 24h dalla gara, volantino: “Partiremo lo stesso!”

vedi letture

"Basta abusi!", "Per la partita di domani a 24h dalla partita non c'è ancora un divieto ufficiale, per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale dove si penalizza un'intera città", "Partiremo lo stesso". Questi alcuni punti di un volantino che sta girando sui social in queste ore. E' dei tifosi del Napoli residenti in Campania che avevano già comprato il biglietto per Torino. Dunque nonostante il divieto, non ancora ufficiale, i tifosi azzurri si stanno comunque organizzando per partire avendo da tempo acquistato biglietti per treni, aerei e alloggi vari.