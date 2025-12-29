Djimsiti si scusa per l'errore che ha regalato la vittoria all'Inter: "Ha cambiato la gara"

Berat Djimsiti è stato lo sfortunato protagonista di Atalanta-Inter. Un suo clamoroso errore, infatti, ha spianato la strada ai nerazzurri col gol vittoria firmato poi da Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito.

Il difensore dei bergamaschi si è così scusato sui propri canali social: "Mi dispiace per i compagni e i tifosi di aver commesso quel errore che ha cambiato la gara".

