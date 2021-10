Donnarumma va oltre i fischi: "L'impegno è di chi indossa i colori del nostro Paese"

Gianluigi Donnarumma va oltre i fischi di San Siro. Via Instagram il portiere del PSG e della Nazionale scrive dopo la sconfitta di ieri sera, senza però alcuni riferimento ai fischi, se non in maniera molto velata: “Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi”.