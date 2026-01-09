Dramma Musonda, Lukaku scrive all'ex compagno: "Coraggio, siamo con te!"

Un messaggio che scuote il mondo del calcio e va ben oltre il rettangolo verde. Lamisha Musonda, ex promessa delle giovanili del Chelsea e figlio dell’ex centrocampista dell’Anderlecht Charly Musonda, ha affidato ai social un racconto straziante delle sue condizioni di salute. A 33 anni, il belga sta combattendo una battaglia durissima contro la malattia ed è in condizioni critiche. “Mi restano solo pochi giorni. La vita è dura. Sono stati un paio d’anni difficili e faticosi per me”, ha scritto Musonda, spiegando il motivo del suo lungo silenzio. “Ho dovuto accettare che la mia salute è in condizioni critiche e ora sto solo lottando per sopravvivere. Apprezzerei molto il vostro aiuto e le vostre preghiere in questo periodo”.

Parole che hanno colpito profondamente tifosi, addetti ai lavori ed ex compagni di squadra. Il mondo del calcio si è immediatamente stretto attorno a lui. Tra i primi a fargli sentire la propria vicinanza c’è stato Romelu Lukaku, oggi al Napoli, che sui social ha scritto: “Coraggio Lamisha. Siamo con te”. Un messaggio di sostegno è arrivato anche dall’ex direttrice sportiva del Chelsea, Marina Granovskaia: “Spero sinceramente che tu riesca a superare i tuoi problemi di salute. Pensa a te e alla tua famiglia”.