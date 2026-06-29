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Dua Lipa fa impazzire i social con la maglia dei social: lo scatto pubblicato dalla popstar

Dua Lipa fa impazzire i social con la maglia dei social: lo scatto pubblicato dalla popstarTuttoNapoli.net
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
lunedì 29 giugno 2026, 17:30Dai social
di Pierpaolo Matrone
Tra gli scatti che stanno facendo il giro dei social ce n'è uno che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi azzurri: la cantante posa infatti con la maglia del Napoli

La maglia del Napoli conquista anche Dua Lipa. La popstar internazionale, impegnata nel viaggio di nozze con il marito Callum Turner, ha condiviso su Instagram alcune immagini della sua vacanza in Italia, definendola un vero e proprio "Paradiso in terra".

Dua Lipa, per il viaggio di nozze anche Napoli

Tra gli scatti che stanno facendo il giro dei social ce n'è uno che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi azzurri: la cantante posa infatti con la maglia del Napoli durante la tappa a Ischia. La coppia, sposatasi a Palermo lo scorso 31 maggio, ha visitato anche Napoli, Roma, la Toscana e altre località italiane.