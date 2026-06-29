Foto Dua Lipa fa impazzire i social con la maglia dei social: lo scatto pubblicato dalla popstar

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lunedì 29 giugno 2026, 17:30 Dai social di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Tra gli scatti che stanno facendo il giro dei social ce n'è uno che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi azzurri: la cantante posa infatti con la maglia del Napoli