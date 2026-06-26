Alisson, l’infortunio a fine campionato è un ricordo: si sta già allenando in Brasile

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Alisson ha recuperato dall'infortunio e si allena in Brasile in vista del ritiro del Napoli.

Il peggio è ormai alle spalle per Alisson Santos. L'esterno offensivo del Napoli ha definitivamente smaltito l'infortunio accusato nel finale della scorsa stagione e ha già ripreso ad allenarsi in Brasile, dove sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato in vista del rientro in Italia. Una notizia positiva anche per Massimiliano Allegri, che potrà contare su un giocatore pienamente recuperato all'inizio della preparazione estiva.

Alisson scalda i motori: pronto per il ritiro con il Napoli

Dopo aver chiuso con un infortunio all'ultima di campionato contro l'Udinese la scorsa stagione dopo appena 10', Alisson ha intensificato il lavoro nelle ultime settimane per farsi trovare nelle migliori condizioni al raduno azzurro. Il brasiliano ha postato in un 'storia' Instagram sul proprio account una foto dei suoi allenamenti. Di seguito lo scatto.