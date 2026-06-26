Terremoto in Venezuela: arriva il messaggio di cordoglio di ADL e SSCNapoli
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Nei giorni scorsi un violento terremoto si è verificato in Venezuela. Oggi il messaggio di cordoglio pubblicato dal club azzurro.
Il Napoli ha espresso il proprio cordoglio per il devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, provocando un pesantissimo bilancio di vittime e feriti. Attraverso una nota ufficiale, il presidente Aurelio De Laurentiis e il club azzurro hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla popolazione colpita dalla tragedia.
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profonda vicinanza e solidarietà al popolo venezuelano, colpito da un drammatico terremoto. Il club si stringe attorno alle famiglie delle vittime e ai numerosi italiani presenti in Venezuela", si legge nel messaggio diffuso dalla società.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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