Rai, Perillo: “Solo due vere trattative, troppi esuberi. Sugli esterni il Napoli ne ha 10!"
Perillo: Napoli fermo sul mercato, priorità alle uscite e agli arrivi di Gila e del vice Di Lorenzo.
Il giornalista e condirettore del Tgr Rai Antonello Perillo, attraverso il suo profilo X, ha condiviso una riflessione mercati del Napoli di Massimiliano Allegri: "Le uniche vere trattative portate avanti sono quelle per Gila e per un vice Di Lorenzo, per il quale si valutano varie opzioni. Per il resto il Napoli è doverosamente fermo.
Al momento Allegri porterebbe in ritiro 36 giocatori. C’è sovrabbondanza di ruoli soprattutto per la prima punta (dietro Hojlund ci sono Lukaku, Lucca, Cheddira e Ambrosino) e per gli esterni offensivi, dove sono addirittura in dieci: Neres, Politano, Alisson Santos, Vergara, Giovane, Lang, Ngonge, Zerbin, Lindstrom e Rao".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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