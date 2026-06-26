Nico Paz, niente Inter! De Luca ironico: "Domani a pag. 38: un solo anno buono..."
Dopo la beffa per la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra, accasotosi poi al Chelsea, l'Inter deve rinunciare sul nascere al sogno di portare in nerazzurro Nico Paz. Il trequartista argentino resterà al Como dopo l'accordo raggiunto tra il club lariano e il Real Madrid.
Sui due colpi mancati dai nerazzurri e l'infasi con la quale i giornali avevano accompagnato i possibili acquisti ha ironizzato sul proprio account X il giornalista Diego De Luca: "Nico Paz al Como: dopo Palestra, pronti per il bis. Due giorni fa: 'Tutti Paz per Nico!' Domani, pag. 38: 'Paz? Un anno buono di A non giustifica quella cifra'. E ancora: 'Pensaci, Nico: l’agente ti consiglia male, meglio il Duomo del Lago'".
Nico Paz al Como: dopo Palestra, pronti per il bis.— Diego De Luca (@DiegoDeLucaX) June 26, 2026
Due giorni fa: “Tutti Paz per Nico!”
Domani, pag. 38: “Paz? Un anno buono di A non giustifica quella cifra”.
E ancora: “Pensaci, Nico: l’agente ti consiglia male, meglio il Duomo del Lago”.
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