Niente Inter, Palestra va al Chelsea! Zazzaroni: “Scelta economica. È un club rischioso….”

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Marco Palestra va al Chelsea, Zazzaroni: “Scelta comprensibile, ma per un giovane è un club rischioso”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto sui social per commentare la svolta che ha portato Marco Palestra al Chelsea. Il giornalista ha chiarito di non voler giudicare la scelta del giocatore, riconducendola principalmente a motivazioni economiche e ribadendo però alcune perplessità sul contesto tecnico del club inglese: “Marco Palestra va al Chelsea per denaro e non me la sento di criticarlo per questo. Ho semplicemente ricordato che per un giovane quel club è rischioso, quasi una iattura”. Zazzaroni ha poi replicato alle critiche ricevute, spiegando di aver voluto evidenziare un tema più ampio legato allo sviluppo dei giovani talenti.

Il lungo elenco dei giovani del Chelsea

A sostegno della sua riflessione, il direttore del Corriere dello Sport ha elencato diversi giovani acquistati dal Chelsea negli ultimi anni sotto la gestione Todd Boehly, sottolineando come molti non siano riusciti a imporsi o a trovare continuità. Tra i nomi citati figurano, tra gli altri, Mykhailo Mudryk, Roméo Lavia, Cesare Casadei, Andrey Santos, Benoît Badiashile, Armando Broja, Kendry Páez e Geovany Quenda, arrivati per cifre importanti ma ancora senza un reale salto di qualità definitivo. Nonostante le critiche al modello del club, Zazzaroni ha chiuso con parole di sostegno per il giovane italiano: “A Marco auguro il meglio, sia chiaro. Ci serve in Nazionale. I giovani vanno aiutati a crescere”.