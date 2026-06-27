Borghi: "La Spagna vincerà il Mondiale! Messi o Maradona? Difficilissima..."
Il giornalista Stefano Borghi, presente al Now Summer Party, ha risposto ad una raffica di domande dello youtuber Nicholas Fontana, regalando alcuni spunti interessanti. Di seguito le sue scelte.
Calcio europeo o calcio sudamericano? "Difficilissima... sudamericano".
Messi o Maradona? "Tosta questa... Messi".
Argentina o Brasile? "Argentina".
Chi vince il Mondiale? "La Spagna".
Guardiola o Mourinho? "Dico Guardiola".
Il calcio più bello è quello degli anni '90, 2000 o oggi? "Scelgo il calcio degli anni '90".
Il giornalismo di oggi è migliorato o peggiorato? "È cambiato, e come tutte le cose che cambiano ovviamente dividono. Però non so dire se sia migliore o peggiore. Io credo che ci siano grandi eccellenze anche nel giornalismo di oggi".
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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