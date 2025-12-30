Foto Elmas si fa meme: il macedone pubblica un post esilarante sui social

E' davvero esilarante il post pubblicato da Eljif Elmas su Instagram. Il centrocampista mcedone quest'anno è stato utilizzato un po' in tutte le posizioni di centrocampo e attacco, eccezion fatta per il ruolo di centravanti. Ed è proprio su questo che gioca.

Elmas ha pubblicato un meme in cui si vedono McTominay e Anguissa: "Potresti aiutarci a centrocampo?", la didascalia. E poi ancora Lang e Neres: "Potresti aiutarci in attacco?". Infine Hojlund e Lucca: "Potresti...". La risposta è sempre la stessa: sì.