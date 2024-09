Ezio Greggio convinto: "Sarà lui il prossimo capocannoniere della Serie A"

Ezio Greggio, celebre conduttore di fede juventina, ai microfoni di Radio Serie A ha dato il suo pronostico sul vincitore della classifica marcatori di Serie A 2024-25.

E' lui o non è lui? Sarà Dusan Vlahovic il capocannoniere della prossima Serie A?

"Certo che è lui, su questo non ci piove. Su questo non sono scaramantico, devo dare un input positivo. Anche perché ti ricordi da un tuo collega, qualche anno fa, con un mese e mezzo due mesi d'anticipo annunciai che Vlahovic veniva alla Juve, e tutti 'Eh sì, sì', mi facevano battute. Poi però non hanno parlato".