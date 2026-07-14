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"Firma per salire sul carro Allegri": lo striscione ironico al Teatro San Carlo

"Firma per salire sul carro Allegri": lo striscione ironico al Teatro San Carlo
Ieri alle 10:36Dai social
di Fabio Tarantino

"Firma per salire sul carro Allegri": questo il testo di uno striscione di un tifoso esposto all'esterno del Teatro San Carlo aspettando Max Allegri che parlerà in conferenza dalle 11.30. Il cartellone è stato esposto in diretta nel corso della diretta sulla nostra Radio Tuttonapoli, la prima radio tematica tutta azzura, live tutto il giorno, ed è chiarissimo il significato dopo l'accoglienza da parte di alcuni un po' fredda per il neo-tecnico del Napoli. Per tutti, una firma simbolica.

Soprattutto per gli scettici che poi magari dovranno ricredersi in caso di ottimo lavoro svolto da parte del nuovo allenatore del Napoli. Ecco la foto in diretta: 