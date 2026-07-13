Qatar, morto il sovrano Hamad bin Khalifa Al Thani: il cordoglio della SSC Napoli
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La SSC Napoli ed Aurelio De Laurentiis, tramite un tweet sul profilo X ufficiale, ha espresso il suo cordoglio per la morte del sovrano emerito del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. Questa la nota stampa: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Hamad bin Khalifa Al Thani, sovrano emerito che ha contribuito al notevole sviluppo economico del Qatar.
Alla sua famiglia la nostra più sincera vicinanza".
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Hamad bin Khalifa Al Thani, sovrano emerito che ha contribuito al notevole sviluppo economico del Qatar. Alla sua famiglia la nostra più sincera vicinanza.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2026
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