Fischi per Donnarumma: il portiere al concerto di Geolier preso di mira dai napoletani

Grande successo a Napoli per Geolier, giovane artista apprezzato tantissimo anche a livello nazionale. Durante l'esibizione, sul palco si sono alternati diversi personaggi noti, non tutti appartenenti al mondo della musica. Tra questi c'era anche il portiere del Psg Gigio Donnarumma. Geolier l'ha presentato come "il più forte portiere del mondo" ma quando l'ex Milan è salito sul palco ha ricevuto applausi ma anche qualche fischio dal pubblico del Palapartenope. Lo riporta il Corriere dello Sport.