Foto Folorunsho, segnale distensivo? L'indizio arriva dai social

Michael Folorunsho alla fine è rimasto a Napoli, è stato inserito nella lista Serie A e ora potrebbe tornare ad essere una risorsa utile. Il centrocampista ha vissuto un’estate travagliata: l’8 agosto aveva eliminato da Instagram tutte le fotografie che lo ritraevano con il Napoli ed anche il riferimento al club in descrizione del suo profilo e dopo pochi allenamenti estivi Conte l'ha praticamente escluso dal suo gruppo.

Per questo sembrava in procinto di lasciare gli azzurri. In questa sessione è stato cercato da Atalanta e soprattutto Lazio, ma alla fine non è arrivato l’accordo. Ora si giocherà la sue carte in azzurro per provare a ritagliarsi un ruolo importante. Il giocatore ha pubblicato oggi, dopo tempo, alcuni scatti durante la seduta di allenamento odierna. Un possibile segnale distensivo, di clima più sereno tra le parti dopo l’ultimo periodo. Di seguito le foto.