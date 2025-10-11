Foto In campo tutta la gara, Marianucci festeggia la vittoria con l'Italia U21: "Un altro sorriso"

Grande prova di forza per l'Italia Under 21, che travolge la Svezia con un netto 4-0 nel match di qualificazione agli Europei di categoria del 2027. Una vittoria fondamentale che consolida il percorso degli azzurrini. Tra i protagonisti del match c'è stato anche il difensore del Napoli, Luca Marianucci. Il giovane azzurro è partito titolare ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, contribuendo alla solidità difensiva che ha permesso all'Italia di mantenere la porta inviolata.

Al triplice fischio, la gioia di Marianucci è stata evidente, celebrando il successo sui social. Con un post su Instagram, il difensore ha commentato: "Un'altra vittoria, un altro sorriso". Una prestazione che non può che far piacere anche ad Antonio Conte, che segue con attenzione la crescita dei talenti del vivaio.