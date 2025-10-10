Reja compie 80 anni, gli auguri della SSC Napoli: "Artefice della rinascita azzurra"

di Fabio Tarantino

Compleanno speciale per Edy Reja. L'ex allenatore del Napoli, artefice della doppia promozione dalla C alla A fino alla prima qualificazione europea nell'era De Laurentiis, compie oggi 80 anni.

Il club azzurro lo omaggia sui social: "Auguri a uno degli artefici della rinascita azzurra", si legge su un post. Tantissimi i messaggi dei tifosi azzurri che non dimenticano il suo lavoro e i risultati raggiunti nei suoi anni azzurri, dal 2005 al 2009.