Auriemma: "41 condanne e la canea bianconera vuole far passare la Juve per martire..."

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista, si è espresso tramite X circa le voci degli ultimi giorni sul caso Osimhen-Manolas per il Napoli e i paragoni che fanno a Torino con le plusvalenze sistematiche per cui è stata condannata la Juventus: "Ritengo paradossale che una certa canea bianconera dimentichi le 41 sentenze di condanna alla Juventus dal 2006 a oggi e voglia darle l'etichetta di società martire, puntando il dito contro i cattivoni della Procura Figc e del Calcio Napoli. Rassegnatevi"

