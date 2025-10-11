Video Osimhen è diventato il leader della Nigeria: il discorso alla squadra è virale sui social

Victor Osimhen è diventato il leader carismatico e tecnico della Nigeria. Nella sofferta vittoria in trasferta per 2-1 contro il Lesotho, match di qualificazione ai Mondiali 2026, l'attaccante del Napoli ha dimostrato di essere il vero trascinatore delle Super Eagles. Nelle ore successive alla gara, sono diventate virali sul web le immagini che immortalano Osimhen in un ruolo inedito ma fondamentale: radunare i compagni in cerchio per un discorso estremamente animato e passionale.

Il bomber azzurro ha motivato la squadra, guidandola alla vittoria in una partita rimasta in bilico fino all'ultimo. Un vero e proprio capitano in campo e fuori, che non si limita ai gol, ma prende per mano la sua Nazionale. Il Napoli si gode il suo fuoriclasse, leader indiscusso anche a livello internazionale.