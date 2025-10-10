Foto Che fatica a Castel Volturno! Neres, Juan Jesus e Vergara esausti dopo l'allenamento

vedi letture

Il campionato di Serie A è fermo per gli impegni delle nazionali, ma a Castel Volturno si continua a lavorare sodo, forse anche più del normale. Doppie sedute per i reduci e anche un'amichevole a porte chiuse, disputata questo pomeriggio e vinta 3-0 contro l'Avellino.

A dimostrazione della tanta fatica che stanno facendo i campioni d'Italia uno scatto proveniente dal centro tecnico del Napoli, che ritrae David Neres, Juan Jesus e Antonio Vergara stanchi morti e stesi su dei materassini dopo l'allenamento mattutino.