FOTO - A Napoli anche Lady Lobotka: la cantante neo-mamma scopre il lungomare

Stanislav Lobotka è stato uno degli acquisti di gennaio del Napoli. Lo slovacco sta cominciando ad ambientarsi in città così come la propria consorte Daniela Nizlova, cantangte del duo pop TWiiNS in coppia con la gemella Veronika. Lady Lobotka, cantante e neo-mamma ha pubblicato vari scatti fotografici che ritraggono vari posti della città partenopea, tra cui anche il lungomare dove al momento vive in albergo.